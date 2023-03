Khanh Hoa (VNA) - Un hélicoptère exploité par le corps d'armée 18 du ministère de la Défense a effectué lundi après-midi, 6 mars, un vol d'urgence pour amener un pêcheur victime d'un accident vasculaire cérébral de l'île de Song Tu Tay du district de Truong Sa dans la province centrale de Khanh Hoa à Ho Chi Minh-Ville pour un traitement.

Photo : VNA

Alors qu'il travaillait sur un navire local en mer le 5 mars, le patient, né en 1953, s'est senti étourdi, puis est tombé sur le pont et était incapable de parler et paralysé du côté droit du corps.Plus tard dans la journée, il a été amené sur l'île pour des soins d'urgence.Initialement diagnostiqué avec une paralysie complète du côté droit de son corps et suspecté d'avoir un accident vasculaire cérébral pendant 17 heures, l'homme a été recommandé d'être transporté à terre pour un traitement supplémentaire à l'hôpital militaire 175 de Ho Chi Minh-Ville. - VNA