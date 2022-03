Khanh Hoa, 19 mars (VNA)- Les navires KN 464 et 905 de la Brigade navale vietnamienne 955 se sont coordonnés dans le sauvetage du navire panaméen Pacific 07, qui avait subi un problème technique dans les eaux vietnamiennes de l'archipel de Truong Sa (Spratly) sur son trajet entre Hong Kong (Chine) et l'Indonésie.

Selon le commandement naval de la région 4, à environ 30 milles marins à l'est de l'île Song Tu Tay dans le district insulaire de Truong Sa de la province de Khanh Hoa (Centre), ce navire avait endommagé ses trois générateurs et son moteur principal et ne pouvait pas démarrer.

Ne pouvant résoudre le problème et menaçant de s'échouer, le navire Pacific 07 avec 19 membres d'équipage vietnamiens à bord a envoyé un signal de détresse.

Immédiatement après l'avoir reçu, les officiers desdits navires vietnamiens ont déployé des mesures de recherche et de sauvetage.

Les bateaux KN 464 et 905 ont aidé le navire Pacific 07 à sortir d'une position à risque d'échouage et à l'emmener dans la zone proche de l'île Song Tu Tay pour réparer la panne.- VNA