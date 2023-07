Après plus de 20 ans de mise en œuvre des programmes de crédit bancaire préférentiel du gouvernement en faveur des familles pauvres, le district de Mèo Vac, province de Hà Giang (Nord-Ouest), compte plus de 45.000 ménages bénéficiaires d’un montant total s’élevant à près de 994 milliards de dôngs.

Une mission technique du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD), a travaillé les 6 et 7 juillet à Bruxelles avec la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche (DG-MARE) de la Commission européenne (CE) sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).