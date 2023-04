Hanoï (VNA) - Un hélicoptère Bell-505, immatriculé VN-8650 de la Compagnie d’hélicoptères du Nord relevant de la Compagnie générale d’hélicoptères du Vietnam, a perdu le contact à 17h15 du 5 avril après avoir décollé à 16h56 en transportant à son bord quatre touristes vietnamiens pour une visite sur la baie d'Ha Long d'en haut.



Selon le ministère de la Défense, l'hélicoptère était piloté par le colonel Chu Quang Minh.



Juste après que l'hélicoptère ait perdu le contact, la Compagnie d'hélicoptères du Nord s'est immédiatement coordonnée avec les garde-frontières de Quang Ninh et les forces militaires pour déployer d'urgence des opérations de recherche et de sauvetage.



À 19h18, les forces ont signalé avoir récupéré deux corps et des débris, probablement, de l'hélicoptère.



Le bureau de garde-frontière du poste frontière de Hon Gai à Quang Ninh a déclaré que l'unité travaillait également avec les agences compétentes pour rechercher et sauver les victimes de l'accident d'hélicoptère dans les eaux territoriales entre la baie d'Ha Long de la province de Quang Ninh et la baie de Lan Ha de la province de Hai Phong. - VNA

