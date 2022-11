Deux marins philippins ont été amenés au port à 22h30 le 8 novembre. Photo: VNA Deux marins philippins ont été amenés au port à 22h30 le 8 novembre. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) - Le Centre de coordination de la recherche et du sauvetage maritime du Vietnam fait savoir le 9 novembre qu'il a amené deux membres d'équipage philippins, qui avaient eu un accident sur leur navire, à la ville de Nha Trang (province de Khanh Hoa) pour des soins d'urgence.Ces deux membres d'équipage travaillent à bord du navire Energy Hope. Clores Jose Rose Samonte, chef mécanicien né en 1992, souffre de maux de tête et un saignement abondant avec un pronostic vital. Le mécanicien Candelario Rizaldy Bagdoc, né en 1991, est gravement malade et souffre un trouble de la marche.Le 8 novembre, alors que Energy Hope effectuait un voyage à 78 milles marins au sud-est de la ville de Nha Trang, le capitaine du navire avait signalé une détresse et demandé une assistance médicale d'urgence.Dès réception des informations, le Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritime du Vietnam restait en contact régulier avec le navire pour guider les premières mesures de soins sanitaires. Les deux marins ont été amenés au port à 22h30 le 8 novembre, puis hospitalisés à Nha Trang.Le navire Energry Hopy, sur le trajet de Singapour à la Corée du Sud, est de nationalité panaméenne et porte le numéro IMO:9602356. -VNA