Des délégués votent au Congrès du Parti de la commune de Yên Viên, district de Gia Lâm à Hanoi. Photo: http://laodongthudo.vn



Hanoï (VNA) - En vue de disposer d’un contingent de cadres exemplaires en termes de qualités morales et de capacités professionnelles, le travail du personnel au seuil des congrès du Parti à tous les niveaux doit mener à bien, se baser sur la situation réelle et se concentrer sur l’écoute des opinions du peuple.

Le rôle de supervision des cadres et membres du Parti chez leurs lieux de travail et chez leur résidence, au sein des organisations sociopolitiques doit être renforcé durant le processus de présentation, de nomination des cadres pour le Parti.

Le chef du Conseil consultatif du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour les affaires culturelles et sociales, Nguyên Tuc, a déclaré qu’après le Renouveau, le Parti a effectué cinq fois de réajustement. Notamment, après le 12e Congrès national du Parti et le 4e Plénum du Comité central du Parti du 12e mandat, le réajustement a été mené de manière plus efficace, dans le but de rendre le Parti vraiment sain et solide.

Il a estimé que le développement de l’économie de différents composants selon le mécanisme de marché demandait un règlement harmonieux des intérêts entre individus et collectifs.

Cependant, après leur nomination aux postes de direction, certains cadres ont commis des actes contraires aux réglementations comme la corruption, le versement de dessous-de-table pour l’obtention de postes,… au lieu de servir le peuple. Ces cas ont fait l'objet de sanctions disciplinaires par le Parti et l’Etat.

En vue de découvrir les fonctionnaires qui s'enrichissent «de manière inhabituelle», selon lui, le plus important est de s’appuyer sur le peuple. Ainsi, il a mis l’accent sur la publication de la liste des cadres prévus d’être présentés au Comité central du Parti du 13e mandat, ce en vue de permettre à la population de les superviser.

De son côté, Duong Quang Phai, de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, a souligné la transparence dans le travail du personnel qui aidait le peuple à choisir des cadres les plus dignes.

L’ex-président du Comité central du FPV, Pham Thê Duyêt, a déclaré que le Parti devait proposer des méthodes pour faire en sorte que le peuple, notamment les personnes connaissant bien le travail du personnel, puisse donner les suggestions, évaluer et présenter les cadres dotés à la fois de talent et d'éthique.

Le Parti doit s’appuyer sur le peuple et l’écouter pour choisir des cadres les plus dignes pour les postes de direction et de gestion, a-t-il souligné. -VNA