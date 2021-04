Hanoï (VNA) – Un webinaire sur les possibilités de coopération entre les hôpitaux et les entreprises allemands et vietnamiens a eu lieu le 20 avril.



Cet événement a été organisé par Hanoi IEC – bureau de représentation de la Thuringe. Il a réuni plusieurs entreprises de ce Land d’Allemange qui ont présenté leurs capacités de répondre aux besoins du marché vietnamien.



Lors du webinaire, les représentants de la Thuringe ont également déclaré souhaiter soutenir des projets de coopération dans les domaines des sciences de la vie et des soins de santé au Vietnam. -VNA