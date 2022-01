L’ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Minh Vu (droite) remet l'Ordre de l'Amitié du Vietnam au professeur et docteur Horst Klinkmann . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le professeur et docteur Horst Klinkmann a reçu l'Ordre de l'Amitié du Vietnam pour ses grandes contributions à la médecine vietnamienne et aux relations Vietnam – Allemagne lors d'une cérémonie tenue le 5 janvier à Berlin, en Allemagne.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyen Minh Vu a souligné que le professeur et docteur Horst Klinkmann avait apporté de grandes contributions au traitement des patients du monde entier, ne cessant de travailler pour cultiver les relations bilatérales dans le secteur de la santé, mais également dans l’économie, la culture, les sports, l’éducation et la formation.

A cette occasion, il a également adressé ses remerciements au docteur Stefan Rudolph, ancien secrétaire d’Etat du ministère de l'Economie, du Travail et de la Santé du land de Mecklenbourg-Vorpommern, pour ses contributions aux relations entre son land et le Vietnam ainsi qu’aux relations bilatérales.

Exprimant son honneur de recevoir la noble récompense de l'État du Vietnam, le professeur Klinkmann a espéré que l’amitié et les liens entre les deux peuples seraient de plus en plus développés. Il a exprimé son admiration devant l’aspiration pour la liberté du peuple vietnamien, ce qui était un moteur pour lui et d’autres camarades d’organiser des activités d’assistance pour le Vietnam.



Les délégués à la cérémonie de remise de l'Ordre de l'Amitié au professeur et docteur Horst Klinkmann. Photo: VNA



Au cours de ses études et de son enseignement à la Faculté de médecine de l'Université de Rostock, le professeur Klinkmann a activement aidé les premiers étudiants vietnamiens suivant des études dans cette université après l’établissement de la paix au Vietnam en 1954. Au cours de ses trois mandats en tant que président du Conseil médical du gouvernement fédéral allemand, le professeur Klinkmann servait de passerelle reliant les établissements de santé de l’Allemagne avec ceux du Vietnam, fournissant des équipements de santé au Vietnam dans le contexte de l’embargo.

Etant l’inventeur de l'hémodialyse et de la dialyse dans les années 1970, le professeur Klinkmann a construit à Rostock un réseau de classe mondiale de dialyse et de l'hémodialyse. Le Vietnam avait bénéficié d’une attention particulière du professeur Klinkmann dans l'enseignement et le partage de l'expérience, des équipements pour les techniques de dialyse et d'hémodialyse. -VNA