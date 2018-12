Photo: VNA





New Delhi (VNA) - Une délégation vietnamienne composée de représentants du ministère de la Santé ainsi que ceux de plusieurs hôpitaux, centres de promotion du commerce touristique et agences de voyage, participe à une foire-expo intitulée "Les avantages du système de soins de santé en Inde 2018" qui a ouvert ses portes mardi à India Expo Centre & Mart, dans l’Etat indien d’Uttar Pradesh.



En parallèle, une conférence internationale ayant pour thème "Valeurs du tourisme médical" a débuté.



Ces événements sont organisés par la Fédération indienne des Chambres de commerce et d'industrie (FICCI), sous l'égide des ministères indiens de la Santé et du Bien-être familial, des médecines et pratiques traditionnelles, de l'Industrie et du Commerce, des Affaires étrangères.



La foire-expo présente des machines, des équipements, des technologies et des services pour les recherches, l'enseignement, les soins de santé et la production pharmaceutique,... dans les hôpitaux, centres médicaux, établissements de recherche et de formation, etc. Elle attire la participation de plus de 200 entreprises indiennes et internationales venues essentiellement d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Sud.



Dans le cadre de la conférence et de la foire-expo, sont prévues d’autres activités telles qu'une table ronde entre les délégations et entreprises participantes et le ministre indien de la Santé, la signature d’accords de coopération entre organes, entreprises indiens et partenaires étrangers, des visites de délégations étrangères dans certains hôpitaux indiens.



Selon un rapport commun de la FICCI et IMS Health, l'Inde est l'une des destinations attrayantes et importantes en Asie en matière de tourisme médical. Plus de 500.000 patients étrangers suivent un traitement médical dans ce pays. -VNA