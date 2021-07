Triêu Van Dung et Nông Van Minh condamnés de 20 ans et 6 mois de prison. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Tribunal populaire de la province de Cao Bang (Nord) a condamné le 15 juillet deux accusés dans l'affaire de d'organisation des sorties illégales à l'étranger.

Deux accusés que sont Triêu Van Dung, né en 1985 et Nông Van Minh, né en 1981, domiciliés tous à la commune de Minh Long, district de Ha Lang, ont été condamnés à des peines respectives de 12 ans et 6 mois de prison et de 10 ans de prison.

Selon l’acte d’accusation, à travers l’appication mobile WECHAT, un Chinois a embauché Triêu Van Dung pour l’organisation des sorties illégales du Vietnam en Chine pour des personnes avec un prix de 100 yuans/chacune (355.000 dôngs – environ 17 dollars).

En octobre 2020, Triêu Van Dung et Nông Van Minh ont commis des crimes à trois reprises, amenant avec succès 17 personnes de la frontière vietnamienne vers la Chine, recevant 1.800 yuans.

Le 28 octobre, les deux personnes ont été arrêtés par les forces compétentes. -VNA