Des responsables de Thai Binh lors de la rencontre avec la délégation de Samsung Vietnam . Photo : VNA

Thai Binh (VNA) – Une délégation de Samsung Vietnam a rencontré le 19 octobre les autorités de la province de Thai Binh (Nord) dans le cadre de son voyage pour étudier le climat des affaires dans cette localité.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Ngo Dong Hai, a espéré que la province figurera bientôt sur la liste des destinations d'investissement potentielles de Samsung et participera au Programme d'objectifs mondiaux de Samsung pour 2021.

Il a affirmé que Thai Binh créait toujours les meilleures conditions possibles pour que tous les investisseurs opèrent de manière stable et durable sur son sol.



Choi Joo Ho, directeur général de Samsung Vietnam, a déclaré que la province était une zone sûre face au COVID-19 et disposait d'abondantes sources de main-d'œuvre et de politiques d'attraction d'investissements favorables. Pour ces avantages, de nombreux investisseurs viendront à Thai Binh, a-t-il noté, promettant de présenter davantage des investisseurs à la province.



Le même jour, la délégation a visité les parcs industriels de Cau Nghin et Lien Ha Thai dans la zone économique de Thai Binh, qui sont tous prêts à accueillir les investisseurs. - VNA