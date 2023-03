Thai Nguyên (VNA) - Le directeur général du complexe Samsung Vietnam, Choi Joo Ho, a déclaré que le groupe ne déplacerait pas ses lignes de production de smartphones du Vietnam vers l'Inde.

Production de smartphones Samsung dans une usine de Thai Nguyen. Photo: SEVT



Le mois dernier, le Korea Herald a cité une source disant que Samsung Electronics avait décidé de déplacer progressivement la production de son modèle flagship vers l'Inde, y compris les téléphones fabriqués au Vietnam. Il s'agit de minimiser les dommages causés par la guerre commerciale américano-chinoise et de pénétrer plus profondément la cinquième économie mondiale.



Cependant, lors d'une réunion avec des dirigeants de la province de Thai Nguyen dans l'après-midi du 17 mars, le portail d'information local a cité Choi Joo Ho, directeur général du complexe Samsung Vietnam, selon lequella société n'avait pas l'intention de déplacer la production de smartphones du Vietnam vers l'Inde.



Les produits fabriqués en Inde sont principalement destinés au marché intérieur et une petite partie est exportée vers les pays africains, a-t-il précisé. Au Vietnam, des modèles de téléphones sont fabriqués et exportés vers 128 pays à travers le monde. Ainsi, la production de l’usine Samsung au Vietnam n'est pas affectée par la production en Inde.



Choi Joo Ho a ajouté que le groupe s'est engagé à investir à long terme dans Thai Nguyen et a récemment augmenté le capital de près de 1,2 milliard de dollars dans l'usine Samsung Electro-Mechanics Vietnam, portant l'investissement total de Samsung dans cette localité à 7,5 milliards de dollars.



Le rapport financier audité en 2022 montre que le chiffre d'affaires de Samsung est de 234 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 8 % par rapport à 2021. Les 4 usines au Vietnam contribuent à hauteur de 30 % du total. Le bénéfice des établissements au Vietnam est d'environ 4,6 milliards de dollars.



Samsung Thai Nguyen (SEVT) est l'usine de Samsung avec le chiffre d'affaires le plus élevé au Vietnam, d'environ 28 milliards de dollars, en hausse de 13 % par rapport à 2021. Le bénéfice que SEVT apporte au géant technologique sud-coréen est de 2,1 milliards de dollars l'an dernier.



Actuellement, SEVT est la plus grande usine de smartphones de Samsung au monde. Cette année, Samsung à Thai Nguyen se fixe un objectif de croissance de 5 %.



Samsung a investi 18 milliards de dollars au Vietnam et prévoit de le porter à 20 milliards. Selon le vice-président de Samsung, Han Jong-hee, le groupe a des objectifs clairs et mettra efficacement en œuvre des projets et promouvra la recherche en intelligence artificielle et en mégadonnées. -CPV/VNA