La cérémonie de signature. Photo: VNA

Séoul (VNA) – La compagnie Samsung Display Vietnam (SDV) et l'Association des étudiants vietnamiens en République de Corée (VSAK) ont récemment signé à Séoul un protocole d'accord de coopération sur le recrutement.

C'était l'occasion pour la SDV et la VSAK d'ouvrir de nouvelles opportunités d'emploi pour les étudiants et chercheurs vietnamiens, et, en même temps, de contribuer à resserrer l'amitié entre le Vietnam et la République de Corée.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, Le Van Hung, premier secrétaire de l'ambassade du Vietnam en République de Corée, a déclaré qu'il s'agissait d'un événement significatif, marquant la première fois qu'une grande entreprise comme la SDV signait un accord de coopération avec la VSAK.

La cérémonie de signature. Photo: VNA

L'ambassade du Vietnam en République de Corée s'engage à faire de son mieux pour soutenir la SDV et la VSAK à créer davantage d'opportunités d’emplois pour les étudiants vietnamiens.

Au nom de la SDV, Nguyen Huy Hoang, responsable chargé des ressources humaines, a déclaré que cette signature visait à établir une relation de coopération intégrale entre son entreprise et la VSAK, aidant ainsi la SDV à trouver des ressources humaines de haute qualité parmi les étudiants et doctorants vietnamiens. -VNA