Hanoi (VNA) - Des responsables de la province de Binh Phuoc resserrent ses mesures pour prévenir les incendies de forêt pendant la saison sèche, en raison de la chaleur prolongée depuis le début de l'année.

La province compte environ 360.000 hectares de forêts et de zones de culture forestière, ce qui représente 53% de sa superficie.Dans le district de Bu Dang, le Conseil local de gestion des forêts de protection et des ménages affectés aux forêts , renforcent les patrouilles pour protéger 40.000ha de forêts.Les résidents locaux, lorsqu’ils vont en forêt pour récolter des légumes sauvages, peuvent provoquer des incendies de forêt, selon le conseil de gestion.Le conseil de gestion a investi dans davantage de réservoirs d'eau, de pompes, de tuyaux et d'autres outils de lutte anti-incendie.Le Hung, directeur du conseil de gestion des forêts de protection, a déclaré que le conseil avait installé des hangars temporaires dans les forêts exposées à des risques élevés d'incendie. Ces hangars offrent aussi un lieu de repos aux gardes forestiers.Hanoi (VNA) - Le conseil de gestion, en coopération avec les ménages affectés aux forêts et le Conseil de gestion de la forêt protectrice de Nam Cat Tien dans la province voisine de Dak Nong, travaille sans relâche pour prévenir les incendies.