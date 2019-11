Hanoï (VNA) - Saigontourist s’est engagé à promouvoir la coopération touristique Vietnam - Russie , contribuant à dynamiser les relations entre les deux pays, entre Saint-Pétersbourg et Hô Chi Minh-Ville notamment.Le Forum du tourisme Saint-Pétersbourg - Vietnam a été organisé les 20 et 21 octobre en Russie par le Comité de développement touristique de Saint-Pétersbourg. Cet événement visait à consolider et promouvoir les relations de coopération entre les deux pays, notamment dans le tourisme. Il a vu la participation de 120 délégués et d’autres invités venus de Hô Chi Minh-Ville et de Saint-Pétersbourg.Des destinations attrayantesPour le tourisme vietnamien, la Russie figure dans le top des marchés touristiques en Europe avec plus de 600.000 Russes au Vietnam chaque année. Pour Saigontourist , la Russie s’affirme comme un marché traditionnel important. Ce voyagiste prend en effet en charge annuellement plus de 100.000 voyageurs russes. L’agence a mis l’accent sur ce marché en fournissant des produits et services de différentes catégories.De nombreux hôtels et autres zones de villégiature haut de gamme relevant de Saigontourist sont choisis comme lieu de séjour et de détente par les Russes vivant au Vietnam. Citons les hôtels Rex Saigon, Majestic Saigon, Grand Saigon, Caravelle Saigon, New World Saigon et les zones de villégiature Saigon - Phu Quôc, Saigon - Mui Né, Saigon - Ninh Chu, Yasaka Saigon - Nha Trang ou encore Saigon - Ha Long.Chaque année, ce voyagiste organise également des circuits en Russie pour des milliers de touristes vietnamiens, notamment des personnes âgées. Au programme : Moscou, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad, des croisières sur la Volga, des visites dans l’Arctique…"Saigontourist est chargé de jouer le rôle de maître d’ouvrage du projet de Centre culturel, touristique et économique de Hô Chi Minh-Ville à Saint-Pétersbourg . L’opportunité de dynamiser la coopération entre les deux villes de manière à augmenter le nombre de touristes des deux pays", a déclaré Pham Huy Binh, président du conseil d’administration de Saigontourist.Des relations privilégiéesEn mai 2019, Saigontourist a été présent à l’événement "les Journées de Hô Chi Minh-Ville à Saint-Pétersbourg", en écho à l’Année croisée Russie - Vietnam 2019. Au festival de la gastronomie vietnamienne tenu au restaurant Pho’n’Roll, le 25 mai dernier à Saint-Pétersbourg, ce voyagiste a dévoilé diverses facettes de la culture et de la gastronomie vietnamiennes.Fin 2018, dans le cadre de la visite d’une délégation de Saigontourist à Saint-Pétersbourg, cette agence a signé un mémorandum de coopération avec le groupe russe Golden Age pour augmenter le nombre de touristes des deux pays. Au mois de mars de chaque année, il participe toujours à la foire internationale du tourisme MITT, l’un des plus importants événements touristiques au monde.Ces neuf premiers mois de l’année, le Vietnam a accueilli près de 500.000 touristes russes, soit une hausse de 5,1% en un an. Hô Chi Minh-Ville a accueille chaque année 100.000. -CVN/VNA