Hanoï (VNA) - Sahra Nguyen, une Américaine d’origine vietnamienne, souhaite promouvoir la saveur unique du café robusta vietnamien aux États-Unis. Elle est la fondatrice de la société Nguyen Coffee Supply qui a réussi à mobiliser 2,6 millions d’USD.

Sahra Nguyen à côté de la chaîne de torréfaction du café. Photo :CTV/CVN

Nguyen Coffee Supply, une entreprise américaine basée à Brooklyn (État de New York), s’est donnée comme mission de faire connaître le café robusta vietnamien sur le sol américain à travers un processus de commerce équitable incluant directement les producteurs du Vietnam.



Qualité garantie



L’entreprise importe directement le café du Vietnam et le torréfie dans un atelier du quartier de Brooklyn. Mme Sahra fait savoir que les Américains, particulièrement les new-yorkais, préfèrent un café à base de grains fraîchement torréfiés.



Au moment de sa naissance en 2018, Nguyen Coffee Supply était la première entreprise américaine à utiliser des grains de robusta originaires à 100% du Vietnam. Avec une formation en cinéma et en journalisme, Sahra Nguyen veut inclure un peu d’histoire et de culture vietnamiennes dans chacun de ses produits. Elle veut aussi changer la définition de ce que peut être un "bon" café aux États-Unis.

Sahra Nguyen, fondatrice de la société Nguyen Coffee Supply. Photo : CTV/CVN



Née en 1986 à Boston (État du Massachusetts), de parents vietnamiens, elle se rend souvent au Vietnam depuis qu’elle est enfant et ressent un lien fort avec son pays d’origine. L’idée de lancer sa start-up a germé dans la tête de la jeune femme lors d’un de ses séjours dans le pays.



Le Vietnam produit la variété robusta en très grande quantité. Cependant, celle-ci est toujours considérée comme "plus faible" sur le marché mondial et reste moins populaire que l’arabica. Mais selon Sahra, ce handicap n’est pas insurmontable quand on sait que la qualité et la teneur élevée en caféine du robusta vietnamien sont grandement appréciées de par le monde.



De plus, elle a remarqué très rapidement qu’une culture du café faisait défaut aux américains qui le consomment le plus souvent sous forme de sachets (café instantané) dont la saveur laisse grandement à désirer. Qui plus est, la majorité des consommateurs américains ignorent l’origine et la provenance de leur café. Aussi, s’est-elle donnée pour mission de redorer le blason de cette spécialité du Vietnam, qui est depuis longtemps éclipsée par la variété arabica qui domine le marché.



Tendance de 2022

Grainsde café robusta du Vietnam. Photo :CTV/CVN

Bien décidée à valoriser le robusta, Mme Sahra demande à tous les partenaires de Nguyen Coffee Supply de mettre en valeur dans leur communication l’utilisation de grains de robusta, que ce soit sur leurs emballages, leurs menus ou leurs sites web.



Pour elle, il s’agit de permettre aux consommateurs de faire la différence entre les deux variétés de café d’une manière claire et transparente. Cette initiative vise aussi et surtout à créer les conditions permettant aux producteurs vietnamiens d’accéder au marché américain.



"Nous constatons déjà un changement majeur. Le journal +The New York Times+ a estimé que le robusta était la tendance de l’année 2022. Notre objectif est qu’un jour le robusta et l’arabica puissent être évoqués côte à côte", partage-t-elle. Cette tendance se voit aussi dans les résultats de son entreprise. Mme Sahra et ses associés ont réussi une levée de fonds de 2,6 millions d’USD permettant d’envisager l’avenir avec sérénité.



Outre Nguyen Coffee Supply, le marché du café aux États-Unis a récemment vu arriver de nouvelles entreprises fondées par des Américains d’origine vietnamienne. On peut citer Café Tí à Denver (Colorado), Fat Miilk à St. Louis (Missouri), Coffeeholic House et Hello Em Viêt à Seattle (Washington) ou encore Café Portland dans l’État de l’Oregon. -CVN/VNA