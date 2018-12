Vientiane (VNA) - La succursale de la Banque commerciale par actions Sài Gon Thuong Tín (Sacombank) au Laos a organisé mercredi à Vientiane une cérémonie marquant le 10e anniversaire de sa fondation (12 décembre 2008).

Prenant la parole à cette occasion, le président du Conseil d'administration de Sacombank Duong Cong Minh, a souligné que l'ouverture d'une succursale de Sacombank au Laos avait pour but de fournir des solutions financières aux clients et à la communauté des entreprises Vietnam-Laos. Sacombank Lao continuera d'élargir son réseau dans les villes et provinces laotiennes et de former le personnel local pour réaliser les engagements d'investissement à long terme dans ce pays.

Selon le gouverneur de la Banque d'État du Laos Sonexay Sitphaxay, après 10 ans d'activités au Laos, Sacombank Lao s'est intéressée non seulement au développement des produits au service des clients, mais encore aux activités sociales. Il a appelé Sacombank Laos à continuer de diversifier ses produits pour contribuer au développement socio-économique du pays.

Sacombank Laos dispose d'un siège social et de 4 succursales à Vientiane et dans les provinces de Champasak et de Savannakhet.-VNA