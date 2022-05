Hai Phong (VNA) – Les paysages poétiques et les caractéristiques sauvages de l’île de Tu do attirent certainement les touristes.

En tant qu’une petite île située parmi les 388 îles de l’archipel de Cat Bà de la ville de Hai Phong (au Nord-Est du Vietnam), l’île de Tu do (également appelée "île de la liberté" par les touristes étrangers) est probablement une île unique au Vietnam dont les deux côtés font face à la mer, que peu de gens connaissent.

Photo: reecemeyer/ivivu.com

Nichée dans la baie de Lan Ha, l’île de Tu do est peut-être considérée comme un paysage unique.

La célèbre blogueuse de voyage sri-lankaise Shenelle Rodrigo est une fois venue à l’île de Liberté et a partagé ses merveilleux sentiments : "Je ne peux prononcer qu’un mot : Parfait . C’est un endroit où vous pouvez nager, faire du kayak et explorer toute l’île. Nous avons même découvert une petite plage ayant une forme intéressante lors de notre exploration. Vous ne devriez jamais regretter d’avoir passé une journée entière à découvrir l’île de Tu do".

Les deux plages de l’île de Tu do sont séparées par un rivage sablonneux, les visiteurs peuvent se promener d’une plage à l’autre pour admirer la nature. Sur la plage de face, les visiteurs peuvent participer à des activités telles que la natation, le kayak, l’exploration d’autres îlots environnants ou la randonnée.

L’arrière de l’île possède une longue étendue de sable propice au beach-volley ou les visiteurs peuvent profiter de l’ombre du filao (Casuarina equisetifolia), s’allonger dans un hamac pour lire, écouter de la musique, se détendre.

Le soir, vous pourrez organiser une soirée barbecue, déguster des fruits de mer frais pêchés sur l’île, boire des cocktails entre amis.

L’île de Tu do conserve encore les caractéristiques les plus sauvages de la nature, de sorte que toutes les activités auxquelles les visiteurs participent sont très privées et calme.

Le meilleur moment pour visiter l’île de Tu do est en avril-juin ou septembre-octobre.

Le paysage poétique et charmant de cet endroit attire surement les visiteurs.

Vue d’en haut, l’île de Tu do est aussi belle que les plages étrangères. – NDEL/VNA