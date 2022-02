Hanoï, 24 février (VNA) - Le succès de la transformation numérique du tourisme dépend en grande partie des agences de voyages, où le processus est mené directement.

Dans le panorama commercial général du Vietnam, certaines entreprises de transformation numérique prospères émergent, renforçant la confiance et motivant d'autres entreprises à participer plus activement.

Des touristes visitent le complexe de Thung Nang dans la province de Ninh Binh au Nord du Vietnam. Photo : VNA



Contrairement au modèle traditionnel, les entreprises touristiques modernes sont davantage axées sur le client grâce à la numérisation des données à travers une variété d'applications, qui se divise en trois étapes : collecte de données sur les produits, les clients et les lieux ; application de la technologie numérique pour analyser et mieux comprendre le comportement des consommateurs et les activités commerciales ; et conversion des informations acquises en actions concrètes.



Doan Thi Hông Vân, professeur à l'Université d'économie de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que la transformation numérique du tourisme au Vietnam a commencé dès les premières années du 21e siècle, lorsque l'Administration nationale du tourisme a coopéré avec le site Web Vntrip.vn, la plus grande application de réservation d'hôtel dans le pays, pour développer une "application de technologie photographique à 360 degrés" visant à numériser les données touristiques avec des images à travers la construction d'un portail en ligne pour promouvoir, faire connaître et promouvoir la soi-disant industrie nationale sans fumée



Récemment, identifiant la transformation numérique comme un facteur clé dans la promotion du tourisme au Vietnam pour se développer à nouveau fortement dans la période à venir, l'application mobile "Du Lich Vietnam An Toan" (Tourisme sûre au Vietnam) a été lancée.

Complexe de tours A au sanctuaire My Son, un site du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, situé dans la province centrale de Quang Nam. Photo : VNA



Destinée à plus de 43 millions d'utilisateurs de smartphones, l'application combine le paiement électronique et le suivi médical avec une seule carte, fournit une assistance pratique pour trouver et promouvoir des destinations sûres, tout en servant efficacement le deuxième programme de relance du tourisme intérieur au Vietnam.



Vu Van Tuyên, PDG de Travelogy Vietnam, a déclaré que son entreprise avait appliqué la transformation numérique depuis le début de 2020, après deux semaines d'apparition de la pandémie de COVID-19 qui nécessitait une distanciation sociale et le travail à domicile, afin de se connecter avec les clients sur internet.



De même, Travelogy a réussi à accéder à un plus grand nombre de clients, à améliorer ses services, à réduire ses coûts et à accroître son efficacité commerciale, a-t-il souligné, précisant que ces derniers temps, la société a également développé un logiciel appelé TravelMaster et inclus dans le module de vente toutes les informations nécessaires sur le client, qui a aidé à interagir plus efficacement avec les voyageurs et à surmonter les défis posés par la pandémie, qui a touché 95 % des entreprises de voyages internationales.



De même, Ngô Minh Duc, président de HG Holding, a déclaré que son entreprise avait commencé la transformation numérique il y a cinq ans alors que très peu d'entreprises vietnamiennes osaient mettre en œuvre un tel processus.



En 2020, avec la propagation large et les évolutions compliquées du coronavirus, HG Holding a continué à se concentrer fortement sur la technologie pour atteindre l'objectif de transformation numérique, et a créé une plateforme vietnamienne sur amazon.com, a-t-il rappelé.

Selon les expériences, les quatre points importants de la transformation numérique et de l'application du numérique comprennent la construction d'un produit de base, une communauté avec un écosystème Internet, des politiques de protection par les autorités, et une bonne campagne de promotion de la communication pour tous. Les Vietnamiens privilégieront l'utilisation des produits nationaux.- VNA