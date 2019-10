Les délégués participent à 18ème réunion du Conseil de la communauté de l'économie de l'ASEAN. Photo: moit.gov.vn



Bangkok (VNA) – Une délégation vietnamienne dirigée par le vice-ministre de la Défense Tran Quoc Khanh a participé à la 18ème réunion du Conseil de la Communauté de l'Economie de l'ASEAN (AECC) qui a eu lieu le 31 octobre à Muang Thong Thani, province thaïlandaise de Nonthaburi.

Le Conseil de l'AECC est l'organisme en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan directeur de la Communauté de l’Economie de l'ASEAN (AEC) d’ici 2025. Le Plan directeur de l’AEC 2025 comporte cinq caractéristiques : une économie fortement intégrée et cohérente ; une ASEAN compétitive, innovante et dynamique ; l’amélioration de la connectivité et de la coopération sectorielle ; une ASEAN résiliente, inclusive, orientée vers les personnes et axée sur les personnes ; et une ASEAN mondiale.



Lors de l'ouverture de la réunion, le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais du Commerce, Jurin Laksanavisit a affirmé que la formation de la Communauté de l’Economie de l'ASEAN jouait un rôle important dans l’économie de la région et du monde.



Selon lui, l’ASEAN attire l’attention des investisseurs mondiaux. En 2018, les investissements étrangers dans la région ont augmenté de 5,3%. Il s’agissait d’un signe positif de la région dans le contexte des tensions entre de grandes économies mondiales et le ralentissement de l’économie mondiale.



Lors de la conférence, le Conseil des ministres a examiné la mise en œuvre du Plan directeur sur l’édification de l'AEC 2025, et proposé 10 recommandations spécifiques pour poursuivre le plan.



Le conseil a également examiné la réalisation des initiatives du président de l'ASEAN en 2019. Dix des treize priorités de la Thaïlande ont été réalisées, trois autres devant être mises en œuvre à la fin de cette année.



Le même jour, les ministres de l'ASEAN ont signé le protocole de l'ASEAN sur le renforcement du mécanisme de règlement des différends. Selon l’agenda, le rapport sur l'intégration de l'ASEAN 2019 (AIR) sera rendu public le 1er novembre. -VNA