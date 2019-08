Hanoi, 28 août (VNA) - Quelques semaines seulement après l'annonce d'un plan d’investissement de 2 milliards de dollars en Indonésie, Grab ambitionne de verser des centaines de millions de dollars au Vietnam, un des marchés clés de cette société, selon Reuters.

Photo d'illustration/ Thoidai

Toujours selon l’agence de presse britannique, l'investissement proposé témoigne de l'engagement de Grab envers le Vietnam, l'une des économies les plus dynamiques d'Asie. Cela montre également le souhait de Grab dans le développement des affaires, après des appels de fonds de milliards de dollars auprès des investisseurs."Nous sommes très enthousiastes à propos du Vietnam, qui a des caractéristiques très similaires à l’Indonésie", a déclaré à Reuters le président de Grab, Ming Maa.Comme en Indonésie, la classe moyenne et de nombreux jeunes utilisent des applications et des sites Web pour accéder à des services. "J'ai hâte d'investir au Vietnam", a-t-il souligné.Selon Ming Maa, le Vietnam figure parmi les principaux marchés de Grab. Grab a collaboré avec Moca Vietnam en 2018 pour lancer le service de porte-monnaie électronique. La même année, Grab a également formé un joint-venture avec Credit Saison, une société japonaise de cartes de crédit, afin de fournir des prêts et des analyses de crédit pour les consommateurs et les micro-entreprises de l'Asie du Sud-Est.Grab est actuellement la plus grande start-up en Asie du Sud-Est, avec une valorisation estimée à 14 milliards d’USD. Toyota et Microsoft, le groupe chinois Didi Chuxing et Hyundai y ont investi des capitaux. En lançant des services quotidiens à différents prix, Ming Maa s’est déclaré "confiant" quant au maintien du taux de croissance élevé de Grab. - CPV/VNA