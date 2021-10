La délégation vietnamienne à la 8e réunion ministérielle de l'ASEAN sur les minéraux. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La 8e réunion ministérielle de l'ASEAN sur les minéraux (AMMin 8) s'est ouverte le 8 octobre par visioconférence, réunissant les 10 pays membres et le Secrétariat de l'ASEAN.

Dans son discours, le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, a déclaré que la surexploitation et l'utilisation non durable des ressources naturelles précieuses pour le développement humain avaient entraîné la pollution de l'environnement, l’effondrement des écosystèmes, la crise climatique...

Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha. Photo : VNA

En tant que membre actif et responsable de la Communauté de l'ASEAN, le Vietnam est bien disposé à coopérer avec d'autres pays et des partenaires pour partager des connaissances scientifiques sur les minéraux et les nouvelles technologies pour rechercher de nouveaux minéraux stratégiques créant des valeurs durables, a-t-il souligné.

La réunion porte, entre autres, sur les principales solutions et tâches prioritaires pour l'ASEAN 2021 et le développement de la Communauté de l'ASEAN, notamment les questions liées à la 4e Révolution industrielle et à l'économie circulaire, la promotion d’une exploitation minière durable dans l'ASEAN …

Les délégués ont reconnu que l'adoption de la Déclaration sur l’agenda de l'ASEAN concernant l'exploitation minière et les objectifs de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 favoriserait la coopération intégrale de l'ASEAN en matière d’exploitation minière, en vue d’une communauté de l'ASEAN prospère, verte et durable. -VNA