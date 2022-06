L’ambassadeur Vu Ho. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une réunion des hauts officiels (SOM) de l’ASEAN 3 (Chine, Japon, République de Corée) a eu lieu le 8 juin par visioconférence.



L’ambassadeur Vu Ho, chef par intérim des hauts officiels vietnamiens chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), y a assisté.



Dans son discours, l'ambassadeur Vu Ho a déclaré apprécier les réalisations de la coopération de l’ASEAN 3 au cours des 25 dernières années. Selon lui, c'est un moment important pour l'ASEAN 3 pour définir de nouvelles orientations et contribuer plus efficacement au processus de connectivité et de coopération en Asie de l'Est.



L'ambassadeur Vu Ho a suggéré que les pays de l'ASEAN 3 achèvent rapidement la mise en œuvre du plan de travail pour la période 2018-2022 et approuvent le plan de travail pour la période 2023-2027. Il a également appelé la Chine, le Japon et la République de Corée à renforcer la coopération avec l'ASEAN dans les domaines prioritaires.



Le diplomate vietnamien a par ailleurs souligné l’importance de renforcer le dialogue, la coopération et l'instauration de la confiance, de promouvoir le respect du droit international, la coopération mutuellement bénéfique, l’égalité, le respect mutuel, de garantir un environnement pacifique, sécuritaire et stable, y compris les efforts pour édifier des zones maritimes de paix, de coopération et de développement dans la région, faciliter le redressement, la croissance et le développement durable.



L’ASEAN, la Chine, le Japon et la République de Corée ont déclaré saluer l’organisation par le Vietnam du 20e Forum d’Asie de l’Est (EAF - East Asia Forum) à la fin 2022, contribuant à fêter le 25e anniversaire de l’établissement du mécanisme ASEAN 3 (1997-2022).-VNA