Hanoï (VNA) - Le jury de la demi-finale du concours "Jeunes Reporters Francophones 2022" s’est réuni le 29 septembre au siège du journal Le Courrier du Vietnam, à Hanoï. Ses membres ont sélectionné les 20 articles finalistes.

La réunion du jury de la demi-finale du concours "Jeunes Reporters Francophones 2022", tenue le 29 septembre à Hanoï.

Lancée il y a deux mois, la 7e édition du concours d’écriture "Jeunes Reporters Francophones" est passée à l’étape de la demi-finale. Dans l’après-midi du 29 septembre, les membres du jury ont discuté et se sont mis d’accord sur la sélection des 20 articles finalistes.

Le comité d'organisation a reçu au total 95 articles envoyés par 119 auteurs et groupes d’auteurs. Les étudiants, qui représentent la plupart des candidats, viennent de l’Université de langues et d’études internationales relevant de l’Université nationale de Hanoï, de l’Université de Cân Tho, de celle de Hanoï, de l'Académie diplomatique du Vietnam...

Ayant pour thème "La Francophonie de l’avenir : les jeunes font entendre leurs voix", le concours a pour but de permettre aux jeunes de partager leurs préoccupations et leurs rêves pour leur futur et celui de la Francophonie, celle-ci étant un vecteur d’avenir. D’autant plus en Asie-Pacifique, où la population est particulièrement jeune.

À l’ère du numérique, les jeunes relèvent de nombreux défis tels que la transformation digitale, les cybermenaces ou encore les violations des droits de l’Homme en ligne. Leurs préoccupations convergent principalement vers trois priorités claires : avoir un emploi, notamment en ce qui concerne l’employabilité et l’insertion professionnelle ; bénéficier d’une éducation de qualité ; et vivre dans un environnement sain. Ces priorités dessinent un cap à tenir pour l’avenir de la Francophonie.

"Le thème choisi pour la 7e édition du concours est la francophonie de l'avenir : les jeunes font entendre leur voix. Il faut ici entendre la francophonie au sens large. Ce sont les jeunes francophones qui expriment leurs idées, leurs intérêts, leurs rêves et leurs préoccupations. Pour cette raison, les sujets abordés sont très variés : la jeunesse et son souci d'avoir un emploi après la sortie de l'école, les activités bénévoles, les relations entre parents et enfants, etc.", explique, Doàn Thi Y Vi, rédactrice en chef adjointe du Courrier du Vietnam, présidente du jury de la demi-finale.

Le concours incite aussi les jeunes candidats à faire preuve d’effort et d’initiative en montrant la vitalité de la langue française, à travers leurs talents rédactionnels et d’illustration.

Thématique proposée et qualité rédactionnelle

Membre du jury, Raphaël Hullot, stagiaire à la Représentation réginale Asie-Pacifique (REPAP) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), apprécie le thème de cette édition. "Le thème était très joli. Etant moi-même jeune, je me suis beaucoup identifié aux auteurs de ces articles (dans le cadre du concours). Je pense que les sujets choisis dans les articles sont évidents. Quasiment tous les sujets ont été abordés, notamment les réseaux sociaux qu’utilisent énormément des jeunes, ou le dérèglement climatique". En ce qui concerne la qualité d’écriture, il se dit être très "surpris" par la qualité des articles, qu’il trouve "bien écrits".

Partageant son avis, Guillaume de Miribel, responsable national des examens et de la traduction à l’Institut français du Vietnam, également membre du jury, indique : "Je pense que c’est très stimulant comme exercice, que ça permet d’encourager les jeunes talents. On pourrait imaginer l’avenir, les thématiques portant justement sur ce que nous attendons dans le futur. La Francophonie et le monde dans lequel elle vit peuvent être amenés à vivre des évolutions profondes et des changements très importants".

"La qualité des articles est hétérogène. Il y a de très beaux articles avec une très belle qualité rédactionnelle, j’ai vraiment été conquis par certains d’entre eux", a commenté Fabien Méheust, directeur régional adjoint - projets de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en Asie-Pacifique, également membre du jury de la demi-finale. Et d’insister que : "Ce concours est une magnifique opportunité, qui donne un espace de créativité aux jeunes et l’occasion de laisser libre cours à leur imagination en langue française. Ce que je retiens également de ce concours, c’est qu’il y a une thématique qui est revenue assez souvent, qui est un trait commun à beaucoup d’articles, c’est que les jeunes sont inquiets par rapport aux perspectives d’emploi en français, ça rejoint aussi le constat que l’on avait fait dans la consultation mondiale que l’on a menée à l’AUF en 2020".

Le concours "Jeunes Reporters Francophones 2022" bénéficie du soutien de la REPAP, de l’AUF, de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, des ambassades de France, de Suisse, de Roumanie, du Maroc, du Canada... et de nombreuses universités, entre autres.

Le jury de la finale se réunira le 21 octobre prochain et la remise des prix est prévue le 4 novembre. -CVN/VNA