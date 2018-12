Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (gauche), et le sous-secrétaire du Vatican pour les relations avec les États, Mgr. Antoine Camilleri. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La 7e réunion du Groupe de travail mixte Vietnam-Vatican a débuté mercredi matin à Hanoï. Elle a été coprésidée par le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, et le sous-secrétaire du Vatican pour les relations avec les États, Mgr. Antoine Camilleri.



Lors de la réunion, le vice-ministre vietnamien Bui Thanh Son a souligné la politique constante du Vietnam de respecter et assurer la liberté de croyance et de religion du citoyen. Il a affirmé que les administrations publiques de tous niveaux s’efforçaient toujours de favoriser les activités des catholiques.



Rappelant les avancées des relations Vietnam-Vatican, dont la visite en octobre dernier au Vatican du vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, le vice-ministre Bui Thanh Son a demandé au Saint-Siège de renforcer son intérêt aux catholiques vietnamiens et de les encourager à contribuer au développement national, de promouvoir la belle image du catholicisme au Vietnam ainsi que le développement des relations entre les deux parties.

Mgr. Antoine Camilleri a affirmé que le Pape prêtait une attention particulière au Vietnam et souhaitait les contributions actives de l'Église catholique au développement du pays. Il a remercié le gouvernement et les autorités de tous les échelons du Vietnam d’avoir créé les conditions optimales aux activités catholiques au Vietnam et de l’envoyé du Vatican au Vietnam. Il a souhaité le maintien des rencontres et contacts entre le Vatican et le Vietnam.

A cette occasion, les deux parties ont convenu de certains contenus concernant le reclassement à un niveau supérieur le statut de l'envoyé du Vatican au Vietnam, passant ainsi du statut d’émissaire non résident à celui d'émissaire résident.

Durant son séjour au Vietnam, Mgr. Antoine Camilleri et sa suite ont rencontré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, travaillé avec le président du Comité des affaires religieuses du gouvernement Vu Chien Thang et assisté à la prise en fonction du nouveau archevêque de l'archidiocèse de Hanoi, prêtre Giuse Vu Van Thien. -VNA