Nguyen Chi Hien, ancien vice-président permanent du Comité populaire provincial de Phu Yen. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a présidé le 22 juillet à Hanoï une réunion du Bureau politique et du Secrétariat sur l’application de mesures disciplinaires à des comités et membres du Parti à Phu Yen.



Plus précisément, la permanence du Comité provincial du Parti de Phu Yen pour le mandat 2015-2020 avait violé le principe du centralisme démocratique, la réglementation du travail, fait preuve de manque de responsabilité, de direction, de contrôle et de supervision, ce qui avait entraîné des violations par plusieurs particuliers et organisations des règlements du Parti et des lois de l’Etat concernant la gestion et l’utilisation des fonds fonciers et des biens de l’Etat, des ressources naturelles, l’investissement, la construction, le recrutement de fonctionnaires, l’achat de matériel médical…, causant la perte budgétaire et des affaires pénales.



Le Comité chargé des affaires du Parti au sein du Conseil populaire provincial de Phu Yen pour le mandat 2016-2021, avait violé les règlements du Parti et la réglementation du travail, négligé la direction, ce qui avait entraîné des violations par plusieurs particuliers et organisations dans le domaine de la gestion et de l’utilisation des fonds fonciers, de l’achat de matériel médical au service de la prévention et du contrôle du COVID-19.



Le Comité chargé des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial de Phu Yen pour le mandat 2016-2021 et celui pour 2021-2026 avaient violé le principe de centralisme démocratique et la réglementation du travail, fait preuve de manque de responsabilité et de direction, ce qui avait entraîné des violations par le Comité populaire provincial des règlements du Parti et des lois de l’Etat concernant la gestion et l’utilisation des fonds fonciers et des biens de l’Etat, des ressources naturelles, l’investissement, la construction, le recrutement de fonctionnaires, l’achat de matériel médical…, causant la perte budgétaire et des affaires pénales.



Huynh Tan Viet, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ancien président du Conseil populaire provincial, doit assumer la responsabilité principale et celle du dirigeant pour les violations de la permanence du Comité provincial du Parti pour 2015-2020, du Comité chargé des affaires du Parti au sein du Conseil populaire provincial pour 2016-2021, ainsi que ses responsabilités personnelles pour l’exécution des tâches assignées.