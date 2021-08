Hanoi, 4 août (VNA) - La réunion des ministres des Affaires étrangères (AE) ASEAN - Russie s'est tenueen ligne mercredi après-midi, 4 août, dans le cadre de la 54e Conférence des ministres des AE de l'ASEAN (AMM-54) et ses conférences connexes.

Photo : VNA

Le vice-ministre indonésien des AE Mahendra Siregar, en tant que représentant du coordinateur des relations ASEAN-Russie, et le vice-ministre russe des AE Igor Morgulov ont coprésidé cette la réunion.

S'exprimant lors de l’événement, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a affirmé attacher de l'importance au partenariat stratégique avec l'ASEAN et soutient le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale.

Il a déclaré que la Russie continuerait à fournir des vaccins aux pays de l'ASEAN, à organiser des programmes de formation pour les experts et le personnel de santé des pays de l'ASEANet, en affirmant sa volonté de transférer et d'étendre la production de vaccins en Asie du Sud-Est.

Au nom de l'ASEAN, en tant que coordinateur de ces relations, l'Indonésie se félicite des progrès réalisés dans la relation de coopération ASEAN-Russie, en particulier dans le contexte où leurs relations ont été reclassées au niveau d'un partenariat stratégique en novembre 2018.

L'ASEAN et la Russie ont convenu de continuer à donner la priorité à la coopération dans la réponse à la pandémie et au soutien pour promouvoir une reprise intégrale. L'ASEAN a demandé à la Russie de continuer à soutenir le renforcement des capacités de médecine préventive, de fournir et d'aider les pays de l'ASEAN à être autosuffisants en vaccins.

La Russie espère que les deux parties continueront à se coordonner dans les forums multilatéraux de la région Asie-Pacifique, à élargir la coopération entre les mécanismes et les cadres de l'ASEAN tels que l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), l'Union économique eurasienne (EAEU).

La Russie propose de considérer 2022 comme l'Année ASEAN-Russie sur la coopération scientifique, technologique et industrielle et a annoncé que le premier Dialogue ASEAN-Russie sur des questions liées à la sécurité des technologies de l'information et de la communication est prévu d'ici la fin de 2021.

S'exprimant lors de la réunion, le chef de la délégation vietnamienne a hautement apprécié le rôle actif de la Russie dans la promotion de la coopération en réponse aux défis émergents pour la stabilité et le développement régionaux, et s'est félicité que la Russie soit prête à transférer la technologie des vaccins et à étendre la production vers des pays étrangers.

Il encourage les entreprises de l'ASEAN et de la Russie à accroître les échanges, se connecter, exploiter et tirer parti efficacement du grand potentiel de coopération économique entre les deux parties, soutenir pour l’examen sur la construction d'une zone de libre-échange entre l'ASEAN et l'Union économique eurasienne (EAEU ) dans l’avenir.

Le chef de la délégation vietnamienne, vice-ministre des AE Nguyen Quoc Dung, a souhaité que la Russie continue à soutenir et à contribuer activement à instaurer la confianc mutuelle et le respect du droit international dans les relations entre les pay et a affirmé son soutien pour la promotion des échanges de haut niveau entre les deux parties, y compris l'organisation du Sommet ASEAN-Russie en octobre 2021 pour célébrer le 30e anniversaire des relations et le 25e anniversaire du partenariat des deux parties.

A l'issue de la réunion, le Cambodge a officiellement accueilli le rôle de coordinateur des relations ASEAN-Russie pour la période 2021-2024. - VNA