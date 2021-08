Hanoi, 5 août (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a assisté jeudi matin, 5 août, à la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Canada qui s’est tenue en ligne, dans le cadre de la 54e Conférence des ministres des AE de l'ASEAN (AMM-54) et ses conférences connexes.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son . Photo : VNA

Le ministre Bui Thanh Son a salué le souhait du Canada d'approfondir ses liens avec l'ASEAN, contribuant activement aux efforts conjoints de l'ASEAN pour maintenir la paix, la stabilité et le développement.

Le ministre a suggéré que le Canada aide l'ASEAN à accéder en temps opportun et de manière adéquate aux vaccins contre la COVID-19, promouve des solutions spécifiques pour aider les pays en développement tels que ceux de l'ASEAN à faire face aux impacts de la pandémie, à se relever et à se de développer, continue de soutenir les entreprises de la région.

Le ministre a déclaré que le Vietnam soutenait la mise en route des négociations pour construire une zone de libre-échange (ZLE) ASEAN-Canada, facilitant le commerce et l'investissement.Il a également suggéré que les deux parties encouragent la coopération sur les femmes, la paix et la sécurité.

Le ministre Bui Thanh Son a souligné que le maintien de la paix, de la sécurité, de l'environnement marin et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale sont des intérêts et des responsabilités des pays, dont l'ASEAN et le Canada.

Affirmant la position et le principe constante de l'ASEAN sur la Mer Orientale, le ministre a souligné l'importance de l'instauration de la confiance, la maîtrise de soi, la non-militarisation et le règlement pacifique des différends conformément au droit international.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a affirmé que l'ASEAN se coordonne activement avec la Chine dans l'élaboration d'un code de conduite en Mer Orientale efficace et efficient, conformément au droit international et à l'UNCLOS de 1982, et a suggéré que le Canada continue d'appuyer les efforts de l'ASEAN à cet égard.

Réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN-Canada. Photo : VNA

Le ministre canadien des Affaires étrangères, Marc Garneau, a déclaré que le Canada attachait toujours une grande importance à ses relations avec l'ASEAN, appréciait hautement le Vietnam en à la présidence de celle-ci en 2020 et affirmait son soutien continu au Brunei à la présidence de l'année 2021.

Le Canada a souligné son souhait de se joindre à l'ASEAN, de renforcer les relations, de participer plus profondément aux mécanismes de coopération régionale présidés par l'ASEAN et d'entamer prochainement des négociations sur l'Accord de libre-échange ASEAN-Canada.

Au nom de l'ASEAN, le Myanmar, en tant que coordinateur des relations entre ce bloc et le Canada, se félicite des progrès continus des relations ASEAN - Canada.

Les pays de l'ASEAN ont hautement apprécié l'annonce du Canada de sa contribution de 3,5 millions de dollars canadiens (environ 2,8 millions de dollars américains) au Fonds de réponse au COVID-19 de l'ASEAN au cours des 5 prochaines années, soutenant l'ASEAN avec un paquet de fournitures médicales d'une valeur de 4,5 millions de dollars canadiens.

Le Canada a affirmé continuer à mettre en œuvre des programmes de coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, développer des ressources humaines de haute qualité, soutenir les entreprises, gérer les catastrophes naturelles, appliquer des technologies innovantes et assurer la sécurité du réseau, développer l'économie numérique et promouvoir la coopération pour le développement durable et la réponse au changement climatique.

Les deux parties ont également convenu de se coordonner dans l'organisation d'activités pour célébrer le 45e anniversaire du partenariat ASEAN-Canada en 2022.

Sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, les pays de l'ASEAN et le Canada ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, en particulier en Mer Orientale, dans le contexte actuel.

Le Canada soutient l'ASEAN dans la promotion de la coopération, du dialogue, de l'instauration de la confiance dans la région, du respect du droit international, de la construction d'un ordre régional fondé sur des règles et du règlement des différends par des moyens pacifiques et appropriés et l’achèvement du Code de conduite en Mer Orientale (COC).

Concernant le Myanmar, le Canada invite l'ASEAN à promouvoir activement la réconciliation et le dialogue, à aider ce pays à trouver des solutions pour stabiliser la situation, soulignant le soutien pour la mise en œuvre par l'ASEAN du Consensus en cinq points des dirigeants de l'ASEAN. - VNA