Panorama de la réunion.



Phnom Penh (VNA) – Une réunion des hauts officiels (SOM) de l’ASEAN a eu lieu le 16 février à la fois en présentiel et par visioconférence à Phnom Penh, au Cambodge, pays qui assume la présidence tournante du bloc régional en 2022.



Il s'agit de la première réunion en présentiel des hauts officiels de l’ASEAN depuis plus d'un an en raison du COVID-19. L'ambassadeur Vu Ho, chef p.i de SOM ASEAN Vietnam, y a assisté.



Les participants ont passé en revue les préparatifs pour la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMMR) prévue les 16 et 17 février à Phnom Penh.



Lors de la réunion des hauts officiels, l’ambassadeur Vu Ho a affirmé l’engagement du Vietnam à coopérer étroitement avec le Cambodge, président de l’ASEAN en 2022, et les autres membres du bloc régional pour édifier une ASEAN solidaire, unie, puissante et résiliente.



Selon les prévisions, lors de l’AMMR les 16 et 17 février, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN discuteront des orientations de la coopération de l'ASEAN en 2022.-VNA