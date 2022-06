Des représentants de la KCCI, VCCI et d'entreprises vietnamiennes et sud-coréennes à la conférence. Photo: VNA

Séoul (VNA) – Une réunion de promotion du commerce et de l’investissement au Vietnam a été organisé, le 24 juin à Séoul, par la Chambre de Commerce et d'Industrie sud-coréenne (KCCI) et son homologue vietnamienne (VCCI).

Le président de l’Association de coopération économique République de Corée-Vietnam, Joo Si-bo, a souligné la nécessité de multiplier des activités de promotion du commerce entre les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes dans la période post-pandémique.

Il a suggéré d’intensifier la coopération bilatérale dans la santé, le développement de villes intelligentes, l’économie numérique et de se coordonner dans la restructuration de la chaînes d’approvisionnement mondiale.

Les deux pays doivent également promouvoir leur coopération dans l’industrie verte, la résilience au changement climatique et la création d'emplois durables, a-t-il ajouté.

De son côté, le président de la VCCI, Pham Tan Cong, a présenté les potentialités du Vietnam en tant que la 41e économie du monde qui a signé 17 accords de libre-échange, dont celui avec la République de Corée. Le Vietnam est aussi l’une des destinations les plus attrayantes qui ont reçu à ce jour plus de 420 milliards de dollars injectés par des entreprises et investisseurs venus de 139 pays et territoires.

Lors de la réunion, des participants ont discuté de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans la période post-pandémique, des opportunités d’investissement au Vietnam, des moteurs du développement de l’économie vietnamienne …-VNA