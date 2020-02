Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc prend la parole lors de la réunion du gouvernement. (Photo: VNA)

Hanoi, 17 février (VNA) - Le Vietnam se porte très bien dans la lutte contre la maladie respiratoire aiguë causée par un nouveau coronavirus (COVID-19), dont le rapatriement de ses citoyens, a affirmé le 17 février le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.S'exprimant lors d'une réunion de la permanence du gouvernement à Hanoi sur la lutte, le Premier ministre a en outre déclaré que le pays est une destination sûre non seulement grâce à des efforts très efficaces contre l'épidémie, mais aussi naturellement car il fait chaud du nord au sud.Saluant les efforts efficaces déployés par les localités dans la lutte avec le soutien du ministère de la Santé et des autorités compétentes, le chef du gouvernement a souligné que le Vietnam abrite un environnement sûr et attrayant pour le tourisme, les affaires et la vie.Il a notamment affirmé la détermination du gouvernement et des localités à mener des activités plus résolues afin d'atteindre les objectifs et cibles socio-économiques fixés pour cette année, malgré l'épidémie ravageuse. "Cette détermination et cette responsabilité sont restées inchangées à ce stade", a souligné le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.Appelant les investisseurs et les hommes d'affaires à rester cohérents avec leurs plans, il a affirmé que le gouvernement assurerait le meilleur environnement pour les affaires et la vie des personnes et des investisseurs venant au Vietnam. Les ministères, les autorités et les localités doivent prendre des mesures pour assurer les déplacements, la production, les affaires et, en même temps, la sécurité des personnes, a ordonné le chef du gouvernement.Il a appelé la population à faire confiance et à soutenir le gouvernement dans la lutte, et a ordonné au ministère de l'information et de la communication ainsi qu'aux autres autorités compétentes de traiter la diffusion d'informations illicites sur l'épidémie de manière sérieuse et opportune. -VNA