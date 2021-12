Lors de la réunion de la Commission centrale du contrôle du Parti communiste du Vietnam . Photo : VNA

Hanoï, 24 décembre (VNA) - La Commission centrale du contrôle du Parti communiste du Vietnam a tenu sa 10e réunion du 22 au 24 décembre à Hanoï.La Commission a décidé de donner un avertissement à titre de mesure disciplinaire à l'ancienne secrétaire de la délégation du Parti et ancienne présidente du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne (VRCS) Nguyên Thi Xuân Thu, et au membre de la délégation du Parti et vice-président du Comité central de la VRCS Tran Quoc Hung et d'autres fonctionnaires.Ils ont réprimandé Nguyen Hai Anh, membre de la délégation du Parti, vice-président et secrétaire général du Comité central de la VRCS.La Commission a suggéré que le Secrétariat du Comité central du Parti applique une mesure disciplinaire à la délégation du Parti à la VRCS pour le mandat 2017-2022.Un avertissement a également été donné au comité permanent du Comité du Parti du charbon de Quang Ninh pour les mandats 2015-2020 et 2020-2025 et au Comité permanent du Comité du Parti du Département général de la géologie et des minéraux du Vietnam pour le mandat 2015-2020, les dirigeants du Comité du Parti du Charbon de Quang Ninh et des Comités du Parti du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et du Département général de la géologie et des minéraux du Vietnam.La commission a examiné les violations commises par plusieurs individus et organisations du Parti du ministère de l'Éducation et de la Formation et des provinces de Ha Giang et Lam Dong.Il a également examiné ses performances en 2021 et le règlement des plaintes concernant les mesures disciplinaires du Parti dans deux affaires, et a statué sur d'autres questions importantes.- VNA