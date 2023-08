Une réunion de diffusion de nouveaux documents pour accélérer la reprise et le développement efficace et durable du tourisme. Photo : plo.vn



Hanoï (VNA) - Une réunion de diffusion de nouveaux documents pour accélérer la reprise et le développement efficace et durable du tourisme a eu lieu mardi matin 15 août, en ligne et en présentiel.



Ont été présentées la Résolution No 82/NQ-CP sur les principales tâches et solutions pour accélérer la reprise et le développement du tourisme efficace et durable, avec sept groupes de tâches et de solutions majeures, la Décision No 440/QD-BVHTTDL approuvant la Stratégie de marketing touristique du Vietnam jusqu'en 2030 et la Décision No 1894/QD-BVHTTDL sur le Projet de certains modèles de développement de produits de tourisme nocturne.



Prenant la parole à la réunion, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Doan Van Viet a mentionné la création d’une percée dans le développement du tourisme, la promotion du dynamisme, de la créativité et du rôle moteur des entreprises dans la relance et le développement du secteur.