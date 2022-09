Panorama de la réunion. Photo: VNA

Paris (VNA) – Une réunion consacrée à la rédaction du projet de Rapport économique sur le Vietnam par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque asiatique de développement (BAD), a eu lieu le 5 septembre à Paris, en France.



Les participants ont discuté de la 2e version du projet de rapport. A savoir que le projet de rapport est élaboré dans le cadre du protocole d'accord entre le gouvernement vietnamien et l'OCDE pour la période 2022-2026.



Présent à l’événement, le vice-ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement, Tran Quoc Phuong, a affirmé que le gouvernement vietnamien appréciait hautement la 2e version du projet de rapport qui véhiculait le message sur le maintien de la stabilité macroéconomique et sociale, la reprise économique, l’amélioration du climat des affaires, la réforme de la gouvernance des entreprises publiques, la réforme des réglementations sur la transition numérique et la relance verte, le partage d’expériences des membres de l’OCDE avec le Vietnam en matière d’élaboration de politiques…