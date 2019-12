Lors de la réunion (Photo: VNA)



Hanoi, 26 décembre (VNA) - La 29e réunion annuelle sur la frontière Vietnam-Laos a eu lieu à Hanoi le 26 décembre.La délégation vietnamienne était dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité national de la frontière Le Hoai Trung, tandis que la partie laotienne était dirigée par le ministre des Affaires étrangères et chef du Comité frontalier Laos-Vietnam Saleumxay Kommasith.Les deux parties ont examiné la mise en œuvre d'un an de l'accord sur les règlements de gestion des frontières terrestres et les portes frontalières, du procès-verbal de la 28e réunion et de l'accord au niveau du gouvernement sur le règlement de la libre migration et des mariages sans papiers dans les zones frontalières.Ils ont également discuté des problèmes survenus après la densification et la mise à niveau des bornes frontalières entre le Vietnam et le Laos.Les deux parties ont estimé que les autorités des deux pays travaillaient en étroite collaboration sur la gestion des frontières conformément au protocole sur les mécanismes frontaliers entre le Vietnam et le Laos, contribuant ainsi à promouvoir la coopération et les échanges dans les zones frontalières.Ils ont effectivement réalisé des projets de connectivité des transports, en particulier des routes via des portes frontalières, et le plan directeur sur le développement des portes frontalières terrestres Vietnam - Laos pour la période 2021 - 2030 avec une vision jusqu'en 2050, et le plan directeur sur les marchés frontaliers.L'année prochaine, ils ont convenu de poursuivre les travaux conjoints pour réaliser le protocole sur les frontières et les postes frontaliers entre le Vietnam et le Laos, l'accord sur les règles de gestion des frontières terrestres et les portes frontalières, contribuant ainsi au développement socio-économique en combinaison avec la garantie de la défense nationale et de la sécurité du deux nations.Pour conclure l'événement, ils ont signé le procès-verbal de la réunion et ont convenu de tenir la 30e réunion au quatrième trimestre 2020 au Laos. –VNA