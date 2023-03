A la porte frontalière internationale de Huu Nghi, province de Lang Son (Nord). Photo: VNA



Lang Son (VNA) – Les activités à la porte frontalière internationale de Huu Nghi, province de Lang Son (Nord), reviennent progressivement à la normale après une longue période d'impacts de la pandémie de COVID-19.



Au cours des deux premiers mois de 2023, la porte frontalière internationale de Huu Nghi a mené les procédures de sortie et d’entrée pour plus de 16.000 personnes. En particulier, du 15 mars à fin mars, le nombre de personnes passant par cette porte frontalière a considérablement augmenté dès la réouverture de la Chine au tourisme, atteignant 1.000 personnes chaque jour en moyenne.



Pour les activités d’import-export, depuis février jusqu’à ce jour, en moyenne, environ 500 à 600 véhicules transportent chaque jour des marchandises via la porte frontalière internationale de Huu Nghi.



Dans les temps à venir, les marchandises et le nombre de personnes passant par la porte frontalière internationale de Huu Nghi continueront d’augmenter. Les forces compétentes élaborent des plans de travail et collaborent activement avec la partie chinoise pour assurer la fluidité des activités à la porte frontalière internationale de Huu Nghi.-VNA