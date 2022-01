Hanoï (VNA) - La Direction centrale du recensement économique , en collaboration avec celle du recensement des organes administratifs, a organisé le 11 janvier une conférence pour publier les résultats préliminaires du recensement général de l’économie et des organes administratifs de 2021.En 2021, le Vietnam a compté près de 684.000 entreprises employant 14,7 millions de salariés, soit une augmentation de 2,3% du nombre d’entreprises et une diminution de 3,1% du nombre de salariés, par rapport à 2019. Réalisé par l’Office général des statistiques, ce recensement implique les entreprises, les établissements de production et de commerce individuels, les organes publics, les associations et les établissements religieux et confessionnels.Les résultats officiels du recensement économique de 2021 seront annoncés au cours du premier trimestre et ceux du recensement des organes administratifs seront publiés au cours du deuxième trimestre 2022. - VOV/VNA