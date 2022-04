Remise de satisfecit à des particuliers pour leurs contributions aux succès du projet. Photo: VNA



Cân Tho (VNA) – Le projet aidant les jeunes de la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) à Cân Tho à accéder à l’éducation, aux services sanitaires et sociaux parrainé par l'Organisation norvégienne pour la diversité des genres (FRI) à travers Save the Children International au Vietnam (SCI), avec un budget total de près de 9 milliards de dôngs (près de 400.000 dollars), a obtenu des résultats importants.

Fin mars 2022, le projet a atteint 100% de ses objectifs avec plus de 300 activités mises en oeuvre, attirant plus de 12.500 participants et touchant 5.000 jeunes de la communauté LGBT, a-t-on appris d’une conférence récapitulative du projet tenue le 31 mars à la ville de Cân Tho (Sud).

Le projet crée des opportunités pour de nouveaux programmes et projets de développement à l'avenir, notamment en renforçant les relations de coopération étroite entre les agences de l'État, les organisations sociales et les entreprises pour accompagner et assurer la mise en œuvre des droits de l'enfant au Vietnam.

Le projet a organisé de nombreuses activités visant à l'autonomisation des jeunes grâce au renforcement des capacités des groupes LGBT, des travailleurs sociaux professionnels, des agences gouvernementales et des organisations pour fournir des services et un soutien à cette communauté.

Les jeunes LGBT sont également soutenus pour s'intégrer dans la société, contribuant à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant, à la création d'un meilleur environnement de vie pour l'enfant.

Le projet a aidé à réduire les abus, la discrimination et le stress psychologique des membres de cette communauté. -VNA