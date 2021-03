Le général de coprs d'armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) - Après plus d'un an de mise en œuvre, le projet de traitement de la dioxine à l'aéroport de Bien Hoa (province du Sud de Dong Nai), doté d'un budget total de plus de 390 millions de dollars, a obtenu de grands résultats.

Concrètement, au cours de l'année écoulée, le projet a permis le soulèvement de près de 1.200 m3 de sédiments contaminés à la dioxine dépassant les normes autorisées et la restauration de toute la surface du lac de la Porte 2 de plus de 5.300 m2, qui répond désormais aux normes vietnamiennes en matière de seuil de dioxine, garantissant la sécurité pour l’homme et l'environnement.

Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense, a déclaré qu'au cours de la dernière année, grâce aux efforts des agences fonctionnelles du Vietnam et de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), le traitement de la dioxine à l'aéroport de Bien Hoa a obtenu des résultats très positifs, permettant au Vietnam et aux États-Unis de s'associer pour nettoyer plus de 500.000 m3 de sols et de sédiments contaminés par la dioxine à l'aéroport.

L'USAID se concentrera cette année sur le traitement de la dioxine dans d’autres zones de l'aéroport de Bien Hoa, en particulier dans la zone de la Porte 2 et la zone ouest de l'aéroport.

L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Daniel J. Kritenbrink. Photo: VNA

Selon Daniel J. Kritenbrink, ambassadeur des États-Unis au Vietnam, le projet de traitement de la dioxine de l'aéroport de Bien Hoa s'inscrit dans la continuité du succès du projet de coopération américano-vietnamien dans le traitement de la dioxine à l'aéroport de Da Nang, marquant une étape importante afin de concrétiser le contenu de la déclaration conjointe des hauts dirigeants du Vietnam et des États-Unis.

Selon le ministère de la Défense, afin de surmonter des conséquences des produits chimiques toxiques laissés par la guerre, outre le traitement de la dioxine à l'aéroport de Bien Hoa mis en œuvre depuis 2019, l'USAID et le Centre national d'action pour le traitement des conséquences des substances chimiques toxiques et l'environnement ont examiné et investit dans un projet de soutien aux personnes handicapées dans huit provinces prioritaires que sont Quang Binh, Binh Dinh, Thua Thien-Hue, Tay Ninh, Dong Nai, Quang Tri , Kon Tum et Binh Phuoc.

Le projet dispose de 65 millions de dollars d'aide non remboursable du gouvernement américain et de 75 milliards de dongs (3,22 millions de dollars) de fonds de contrepartie vietnamien. -VNA