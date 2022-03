Le réseau de bus à Hô-Chi-Minh-Ville sera restructuré pour fonctionner plus efficacement. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Dans une ville comptant plus de 10 millions d’habitants comme Hô Chi Minh-Ville, compter sur des transports en commun de qualité devient une affaire urgente. En 2022, les autorités locales restructureront le réseau de lignes bus afin de les rendre plus efficaces et attractives pour les usagers.



Actuellement, Hô Chi Minh-Ville compte 128 lignes de bus, dont 91 subventionnées et 37 non subventionnées. Selon le plan du Service municipal des transports et des communications (SMTC), en 2022, le volume de transport de passagers devrait atteindre 402 millions de personnes en cas d’épidémie de COVID-19 contrôlée, soit 2,5 fois plus qu'en 2021 (où le volume total a atteint près de 160 millions de personnes).



Cependant, ce nombre est encore faible par rapport à la demande réelle de déplacement en transports en commun dans une mégalopole comme Hô Chi Minh-Ville. Le Professeur Pham Xuân Mai, ancien doyen de la Faculté d'ingénierie de la circulation (Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville), qui a participé à l'élaboration d'un projet de développement du système de transport public de Hô Chi Minh-Ville, fait le constat que "la population n’est pas enthousiaste à l'idée de prendre le bus parce que le réseau n'est pas organisé vraiment scientifiquement, que certaines lignes ont les mêmes itinéraires et que certains bus sont en retard".



"Je prends souvent le bus et je vois de nombreuses lignes avec le même itinéraire, ce qui entraîne un fonctionnement inefficace. J’espère qu’en 2022, la ville réorganisera les lignes de bus de manière plus pratique pour les usagers", a commenté Mme Dô Minh Hang, habitante de l’arrondissement de Go Vâp à Hô Chi Minh-Ville.



Conscient de ces faiblesses, le secteur des transports de Hô Chi Minh-Ville a déjà essayé d’améliorer le système avec, par exemple, l'ouverture de voies réservées aux bus afin d’assurer leurs départs à l’heure.



Dô Ngoc Hai, chef de service de gestion des transports routiers (SMTC) a déclaré : "l'une des tâches importantes en 2022 est de se concentrer sur l'extension et la restructuration des lignes de bus dans le but de former un réseau efficace, assurer les liaisons avec les nouvelles zones urbaines, les parcs industriels, les nœuds de trafic, les villes satellites, les lignes de transport de masse (le métro, le bus rapide BRT) et les autres modes de transport. Par ailleurs, nous continuerons à développer les billets électroniques pour rendre plus fluide le système de transport public".

Des usagers à la station de la rue Hàm Nghi, dans le 1er arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN



Diversifier les modes de transports en commun



D'autre part, il élaborera un aménagement urbain axé sur le transport en commun (TOD) pour améliorer l'efficacité et intégrer le développement des transports publics. De plus, SMTC mettra en œuvre les autres mesures telles que vérifier, réorganiser et exploiter efficacement les gares routières de la ville.



Afin de diversifier les modes de transports en commun, il est prévu qu'au premier trimestre 2022, le SMTC mette en service des bus électriques avec une capacité de transport de 70 places chacun. Il y en a 5 lignes : VB01 (Vinhome Grand Park – Centre commercial Emart), VB02 (Vinhome Grand Park – Aéroport de Tân Son Nhât), VB03 (Vinhome Grand Park – Station de bus de Sài Gon), VB04 (Vinhome Grand Park – Nouvelle Station de bus de l’Est), VB05 (Nouvelle Station de bus de l’Est – Zone urbaine de l’Université nationale).



De plus, le ministère des Transports et des Communications continue d'évaluer et d'étudier pour développer un service de vélos en libre-service. Enfin, Hô Chi Minh-Ville se coordonnera avec ses homologues des provinces dans le but d’organiser l'exploitation des lignes de bus interurbaines, telles que celle de Hô Chi Minh-Ville - Long An - Tiên Giang.



"En 2022, le secteur des transports municipaux fixe son attention sur le parachèvement du réseau de bus", a déclaré le directeur adjoint du ministère Vo Khanh Hung. Ainsi, le SMTC se coordonnera avec les entreprises de transport et les agences compétentes pour vérifier le réseau de bus existant afin d'ajuster les itinéraires, d’augmenter ou réduire les trajets et le temps en fonction de la situation réelle ; d’améliorer la connectivité et d’élargir leur capacité de service.



Par ailleurs, il continuera à entretenir et à développer l'infrastructure de bus, en appliquant les nouvelles technologies à la gestion des opérations; inciter les habitants à utiliser le bus. - CVN/VNA



