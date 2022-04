Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 27 avril, le Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiem, en collaboration avec la région Île-de-France (France), a organisé une cérémonie de mise en chantier du projet de préservation de l’ancienne villa située au 49, rue Tran Hung Dao - au 46, rue Hang Bai, à Hanoï.

Étaient présents à cette cérémonie de mise en chantier l'ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, des représentants du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, des dirigeants du Conseil populaire et du Comité populaire de Hanoï, du Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiem...

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération du projet de recherche pour la préservation et la valorisation du quartier français entre la capitale vietnamienne et la région Île-de-France mis en oeuvre depuis 2007.

L'ancienne villa sera restaurée selon les principes et les méthodes appliqués en France pour servir de modèle pour d'autres projets similaires concernant les bâtiments de l'époque française à Hanoï.



Une fois le projet achevé, la villa deviendra un centre d'échanges culturels du quartier français de Hanoï. Ce lieu sera aussi une nouvelle destination touristique et un lieu idéal d’accueil des événements de promotion du commerce et des relations économiques entre le Vietnam et la France. En particulier, ce sera une destination de présentation des principes de base pour mener un projet de restauration et de valorisation d'un ancien ouvrage à l’architecture française.

Le maître d’ouvrage du projet est le Comité de gestion du lac Hoan Kiem et du vieux quartier de Hanoï.-VNA