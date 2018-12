Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man (droite), reçoit le vice-président permanent du Comité central du Front d'édification nationale du Laos, Khambay Damlat. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Tran Thanh Man a reçu le 24 décembre à Hanoï une délégation du Comité central du Front d'édification nationale du Laos, dirigée par son vice-président permanent Khambay Damlat, en visite de travail au Vietnam.



Lors de la réception, Tran Thanh Man s'est félicité des acquis obtenus par le Laos en 2018 et du développement de l’amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Vietnam – Laos à travers l’échange des délégations de haut niveau et la signature des documents de coopération entre les deux parties.



Il a proposé le renforcement des liens entre les deux pays dans les transports comme la ligne ferroviaire Tha Khec – Mu gia – Tan Ap – Vung Ang, l’autoroute Hanoï – Vientiane…



En outre, les deux parties devraient augmenter les investissements dans les infrastructures de leurs postes frontaliers, coopérer activement dans la recherche, l'exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamien tombés au champ d’honneur au Laos, a-t-il ajouté.



Tran Thanh Man s’est déclaré convaincu que les deux Fronts renforceraient leur coopération, contribuant à dynamiser l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam – Laos.



De son côté, le vice-président permanent du Front d'édification nationale du Laos, Khambay Damlat, a présenté les résultats notables des activités de son Front en 2018, en particulier la mise en œuvre du mémorandum concernant l'édification d'une frontière Laos-Vietnam de paix, d'amitié, de coopération et de développement.



Khambay Damlat a affirmé que les deux Fronts vietnamien et laotien continueraient d’appliquer au mieux leurs accords de coopération, d’intensifier leur coopération, d’échanger des expériences, contribuant ainsi à promouvoir la solidarité et l'amitié spéciale Laos - Vietnam.



Lundi matin, une délégation du Comité central du FPV, conduite par son vice-président et secrétaire général Hau A Lenh, avait eu un entretien avec la délégation du Comité central du Front d'édification nationale du Laos. -VNA