Hanoi (VNA) - Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachent toujours une grande importance à leurs relations traditionnelles de solidarité, d'amitié et de coopération avec Cuba, en particulier avec le Parti, l'État et le peuple frères cubains, et souhaitent les renforcer davantage, a déclaré lundi 28 août à Hanoi Vu Hai Ha, président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale.



Le Vietnam est prêt à accompagner Cuba dans son processus d’édification et de défense nationale, partager des expériences de développement pour aider Cuba à surmonter ses difficultés et défis, a déclaré Vu Hai Ha, également président du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam, qui a reçu la délégation du Groupe parlementaire d’amitié Cuba - Vietnam, conduite par son vice-président, Ricardo Concepcion Rodriguez, gouverneur de la province cubaine d’Artemisa.



Appréciant les relations de coopération entre la province méridionale de Binh Duong et la province d’Artemisa, Vu Hai Ha, également président de l’Association d’amitié Vietnam - Cuba a suggéré aux groupes parlementaires d'amitié de l'Assemblée nationale des deux pays de renforcer les échanges et la coopération, contribuant ainsi à consolider et resserrer l'amitié entre les parlementaires et les organes législatifs des deux pays.



De son côté, Ricardo Concepción Rodríguez a souligné que sa visite était une opportunité pour la délégation de connaître les expériences de développement du Vietnam, contribuant ainsi à renforcer la solidarité, l'amitié et la coopération entre les deux pays, les deux Assemblées nationales et les deux peuples.

Il a déclaré que Cuba attachait une importance particulière à la promotion de sa coopération avec le Vietnam, en particulier dans le contexte où le pays est confrontée à de nombreuses difficultés et défis en raison de l'embargo économique et de l'impact de la pandémie de COVID-19.



Il a souhaité avoir plus d'opportunités de coopération entre les localités des deux pays, les provinces d'Artemisa et de Binh Duong en particulier, notamment dans les domaines où les deux parties ont des atouts et des potentiels.-VNA

