Séoul (VNA) - Le Tribunal de Suwon (République de Corée) a ouvert le 23 février le procès de première instance concernant la directrice d’un jardin d’enfants qui aurait causé la mort d’un enfant vietnamien de neuf mois en novembre 2022.



L'accusée, de 66 ans, de nationalité sud-coréenne, était directrice d'un jardin d'enfants de la ville de Hwaseong, dans la province de Gyeonggi. Elle a été arrêtée le 11 novembre, accusée de maltraitance, ce qui a entraîné la mort de l'enfant. Selon les enquêteurs, du 3 au 10 novembre 2022, l'accusée avait maltraité le garçon à plusieurs reprises.



Immédiatement après avoir reçu des informations sur l’affaire, l'ambassade du Vietnam en République de Corée a rapidement pris des mesures pour protéger les droits et intérêts légitimes de la famille du garçon. Elle a travaillé régulièrement avec les organes sud-coréens compétents, leur demandant d'enquêter rapidement et de traiter strictement l'affaire.



Dans les temps à venir, l'ambassade du Vietnam continuera de suivre de près cette affaire, de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, d'accompagner la famille dans les travaux consulaires et juridiques.-VNA