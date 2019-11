La ministre sud-coréenne du Commerce, Yoo Myung-hee. Photo: koreaherald.



Hanoï (VNA) - La République de Corée et le Cambodge ont convenu de lancer une étude de faisabilité conjointe sur leur éventuel accord de libre-échange (ALE) afin de renforcer leurs liens économiques et d'élargir leurs échanges bilatéraux, a annoncé lundi le ministère sud-coréen du Commerce.



L'ALE avec le Cambodge deviendra un accord crucial permettant aux entreprises sud-coréennes de pénétrer plus profondément dans les pays de l'Asie du Sud-Est, a déclaré la ministre sud-coréenne du Commerce, Yoo Myung-hee.

La République de Corée et le Cambodge avaient auparavant promis de s'efforcer de lever les barrières au commerce lors de l'entretien entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen en mars dernier.



Séoul et Phnom Penh mèneront l'étude conjointe sur l'ALE pendant un an, a annoncé ledit ministère.



Les exportations sud-coréennes vers le Cambodge ont atteint 660 millions de dollars en 2018, soit plus du double de l'année 2008 (294 millions de dollars). Les importations, elles aussi, ont fortement augmenté, passant de 18 millions à 314 millions de dollars.



La République de Corée a principalement exporté des textiles tricotés, des camions et des boissons au Cambodge en 2018, tout en important des vêtements et des chaussures.



Face au protectionnisme croissant à travers le monde, la République de Corée s'efforce d'étendre ses liens économiques avec les pays de l'Asie du Sud-Est et de réduire sa forte dépendance à l'égard de la Chine et des États-Unis, ses deux plus grands partenaires commerciaux.



La République de Corée est parvenue à un accord préliminaire sur l’accord de partenariat économique intégral (CEPA) avec l'Indonésie en octobre dernier.



Plus tôt ce mois-ci, les pays membres de l'ASEAN, la République de Corée et d’autres pays partenaires du bloc régional (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande) sont parvenus à un accord sur l'accord commercial Asie-Pacifique, connu sous le nom de Partenariat économique intégral régional (RCEP).

La République de Corée est en train de négocier des ALE avec la Malaisie et les Philippines. -VNA