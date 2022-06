La rue piétonne Nguyên Huê, une des destinations touristiques et historiques de la mégapole du Sud les plus fréquentées par les touristes. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Après la pandémie de COVID-19, dès mai 2022, Hô Chi Minh - Ville a relancé son industrie touristique, en commençant par la réouverture et la ré-organisation de nombreux services, circuits et produits visant à attier un maximum de touristes.



La 18e édition de la Journée du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, du 14 au 17 mai au parc Lê Van Tam a marqué le début de la reprise des activités touristiques.



L’événement a reçu le soutien de près de 50 provinces et villes et a accueilli plus de 100 stands de voyagistes, d'hôtels, de compagnies aériennes et de sites touristiques de tout le pays.



Cette manifestation a montré la sérieuse préparation avant la haute saison touristique domestique ainsi que pour celle du tourisme international à la fin de l'année. Les intervenants ont ainsi affirmé leur détermination à redresser et à développer le tourisme local, contribuant activement au développement global de l'économie nationale.



S'exprimant lors de l’événement, le vice-président du Comité populaire de la ville, Vo Van Hoan, a souligné son désir de faire de la Journée du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2022, non seulement l’événement annuel de la ville, mais aussi un événement marquant le retour en force du tourisme au Vietnam après les grandes difficultés rencontrées pendant l’épidémie.



Mémoires de Saigon-Cho Lon



Dans le prolongement de la Journée du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, plusieurs arrondissements ont pris le relais, mettant en valeur la campagne "Chaque arrondissement, un produit et/ou un service touristique", initiée par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville. Avec par exemple dans le 5e arrondissement de la ville, le programme "Mémoires de Saigon-Cho Lon" qui a été organisé le 8 juin.



Le programme "Mémoires de Saigon - Cho Lon" a invité les touristes à découvrir le monument commémoratif du président Hô Chi Minh, où l'oncle Hô a vécu avant de se lancer dans son long chemin vers la sauvegarde du pays.



En 1910, le président Hô Chi Minh, alors nommé Nguyên Tât Thành, vint à Saigon et séjourna dans la maison au 1-2-3 Quai Testard (aujourd'hui rue Châu Van Liêm) de septembre 1910 à juin 1911. Parmi ces trois maisons, une est aujourd’hui conservée en souvenir, située au 5, rue Châu Van Liêm.



La deuxième destination proposée par ce programme était le camp de prisonniers de l'hôpital de Cho Quan (aujourd'hui l'hôpital des maladies tropicales) où Trân Phu, le premier secrétaire général du Parti communiste indochinois, aujourd'hui Parti communiste du Vietnam, a été arrêté, a été détenu et où il mourra en 1931.



Au travers l’ouverture de nouveaux programmes de visites de différents districts de la ville, la directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, a déclaré qu'elle travaillerait avec les districts pour concevoir des visites uniques à Hô Chi Minh-Ville, sur la base de visites de lieux spécifiques et typiques dans chaque district.



De plus, elle souhaite les relier entre eux, notamment par les voies navigables de la ville et également mettre en avant différents types d’expériences pour les visiteurs, avec des services portés sur la tradition, la spiritualité, ou l'éducation.



La vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Thi Thang, a déclaré que chaque localité doit créer et promouvoir ses propres produits pour que Hô Chi Minh-Ville soit une destination attrayante. Les dirigeants de chaque localité doivent absolument considérer l'industrie du tourisme comme l'une des leviers les plus importants pour la reprise économique dans cette période post-COVID.-CVN/VNA