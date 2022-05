La plage Rang, à Mui Ne, dans la province de Binh Thuan. Photo vietnamtourism.gov.vn

Binh Thuan (VNA) – Ces derniers jours, le secteur du tourisme de la province de Binh Thuan (Centre), a connu de bonnes nouvelles, notamment le retour des touristes internationaux après deux ans d'interruption en raison de la pandémie de COVID-19.



Depuis le début de 2022, le tourisme de la province a enregistré de bons signes de reprise, en particulier pendant les grandes fêtes telles que le Nouvel An lunaire, la fête des rois Hung, les vacances du 30 avril et du 1er mai....



Au cours des quatre premiers mois de cette année, Binh Thuan a accueilli près de 1,4 million de touristes, générant environ 2.700 milliards de dôngs (115 millions de dollars) de recettes.

Le Cliff Resort & Residences organise un spectacle de danse "Hello Vietnam" pour les touristes internationaux. Photo: VNA

En plus des programmes de relance du tourisme, l'attraction des touristes nationaux et la préparation pour la haute saison touristique cet été, les agences de voyage de Binh Thuan ont promu leurs liens avec des partenaires étrangères, repris des circuits touristiques existants et ouvert un certain nombre de nouveaux itinéraires en vue d'attirer des voyageurs internationaux.



En même temps, les autorités provinciales et les compagnies touristiques cherchent à améliorer des infrastructures et la qualité du service.



En outre, la province augmente également des événements culturels et sportifs, de festivals, organisé l'Année nationale du tourisme en 2023 et des activités touristiques nationales et internationales sur son sol.

Binh Thuan possède d'un littoral de près de 200 km et de beaux paysages tels que le ruisseau Tiên, la montagne de Tà Cu, la tour Po Sah Inu, le phare Kê Gà, l’île de Phu Quy, le cap de Yên, les villages de pêcheurs…

La province attire des touristes grâce aux destinations associées aux ressources touristiques maritimes et insulaires, elle compte également plus de 70 reliques historiques et culturelles nationales et provinciales, dont beaucoup sont des reliques historiques. Les festivals et les villages artisanaux sont devenus des produits touristiques attrayants, contribuant à affirmer les atouts uniques du tourisme de Binh Thuân par rapport aux localités voisines. -VNA