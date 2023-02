Les activités d'entrées-sorties sont reprises au poste-frontière international de Ma Lu Thang. Photo: VNA



Lai Chau (VNA) - Le poste-frontière international de Ma Lu Thang, dans le district de Phong Tho, province montagneuse de Lai Chau (Nord), a repris le 20 février toutes ses activités d'entrées-sorties et de dédouanement des marchandises avec la Chine, après une longue période d’interruption en raison de l'épidémie de Covid-19.

La reprise complète des activités d'entrées-sorties des personnes et des biens revêt une signification importante, car contribuant à faciliter la coopération et le développement dans les domaines de l'économie frontalière, de la culture et du tourisme, et à apporter des avantages aux habitants et entreprises des deux pays, a commenté Vu Huy Hoa, chef du conseil de gestion de la zone économique du poste frontalier de Ma Lu Thang. -VNA