Hanoï (VNA) - Depuis deux ans, le COVID-19 fait subir au secteur éducatif un choc sans précédent. En 2021, des millions d’élèves et d’étudiants ont dû apprendre en ligne pendant un semestre entier. De nombreux défis restent à relever cette année et des mesures sont proposées pour les affronter.Selon le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, le secteur éducatif a dû faire face à de nombreux défis ces deux dernières années marquées par la pandémie de COVID-19. Pour s’y adapter efficacement, le secteur a redoublé d’efforts pour assurer à la fois une qualité de l’éducation et une prévention de l’épidémie sûre. Dans chaque localité, il est demandé la mise en place de programmes d’enseignement diversifiés, flexibles, adaptées au contexte, assurant une éducation de qualité et permettant aux élèves d’acquérir les savoirs nécessaires.Remise à niveau nécessaireSi la pandémie est aujourd’hui maîtrisée, elle n’est pas encore terminée, voilà pourquoi des difficultés perdurent. "Les difficultés et les défis pour l’éducation seront certainement nombreux et encore plus grands à l’avenir", estime le ministre Nguyên Kim Son.D’après lui, sur la base d’une enquête et de l’évaluation menée par le ministère de l’Éducation et de la Formation en coopération avec des localités et des experts en la matière, de nombreuses localités ont adopté l’enseignement en ligne en 2021. Solution bienvenue à court terme, l’enseignement uniquement en ligne pourrait néanmoins avoir des effets négatifs sur le long terme, notamment en termes de santé physique et mentale aussi bien des enseignants que des élèves.Aujourd’hui, alors que la vaccination des 12-17 ans va bon train et que les mesures de prévention ont gagné en efficacité, les conditions sont plus favorables pour un retour des écoliers à l’école. Mais il ne s’agit pas non plus de rouvrir les écoles et faire comme si la pandémie n’avait jamais eu lieu. C’est tout le système éducatif qui doit être repensé.Pour ce faire, il faut revoir et évaluer les expériences en matière de prévention et de contrôle de la pandémie et les impacts négatifs de celle-ci afin de trouver les mesures adaptées.

Cours en présentiel et en ligne pour une même classe à Quang Ninh (Nord). Photo : VNA/CVN

Afin de surmonter les difficultés et assurer une éducation de qualité, le secteur compte cette année mettre en œuvre de nombreux travaux importants, dont la publication de la Stratégie de développement de l’éducation et de la formation pour la période 2021-2030 et à l’horizon 2045.C’est aussi une année importante pour la poursuite de la réforme éducative et de la mise en œuvre du nouveau programme d’enseignement général publié en 2018. Cette année, l’accent sera mis sur l’autonomie universitaire et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée répondant aux exigences de développement du pays. En outre, l’assurance de la quantité et de la qualité des enseignants, l’aménagement des universités, et de tout le système éducatif en général, sont aussi des travaux importants à faire. Le secteur éducatif veillera également à garantir l’équité dans l’accès à l’éducation et à répondre aux besoins d’apprentissage des personnes défavorisées.Parallèlement, la transformation numérique pour s’adapter à la 4e révolution industrielle est également un enjeu majeur. Concrètement, le secteur considère l’application des technologies de l’information et de la transformation numérique comme l’une des étapes décisives afin de créer des changements importants dans l’éducation. Pour une bonne mise en œuvre de la transformation numérique, les gestionnaires, décideurs politiques, enseignants, élèves et leurs parents doivent bien comprendre ses avantages.Transformation numériqueActuellement, le ministère de l’Éducation et de la Formation est en train d’élaborer un projet de renforcement de l’application des technologies de l’information et de la transformation numérique dans le but de promouvoir une innovation forte dans les méthodes d’enseignement et d’apprentissage, la gestion étatique sur l’éducation et la gouvernance scolaire. Cela contribuera à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité du système éducatif national et créera des opportunités pour tous d’accéder à une éducation de qualité et à faible coût, contribuant au développement de ressources humaines de haute qualité. Le projet sera construit avec l’aide d’experts, gestionnaires, scientifiques, enseignants… avant sa promul-gation et sa mise en œuvre.Enfin, le secteur éducatif se concentrera sur la construction des infrastructures et sources de données au service de l’innovation de l’enseignement et de l’apprentissage. Dans l’immédiat, il accordera la priorité aux infrastructures technologiques, équipements et à l’administration appropriée pour atteindre les nombreux objectifs fixés. - CVN/VNA