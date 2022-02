Il s'agit également d'une tâche essentielle et urgente du gouvernement vietnamien pour passer à un modèle de développement vert, circulaire et à faible émission de carbone, a déclaré Pham Binh Minh à l'envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry, en visite au Vietnam du 22 au 25 février.Le vice-Premier ministre a demandé à John Kerry de soutenir davantage les États-Unis pour augmenter leur aide financière et technique au Vietnam, aidant le pays à respecter l'engagement de zéro émission nette d'ici 2050 pris lors de la 26e Conférence des parties au changement climatique des Nations Unies (COP26).Pham Binh Minh a noté avec plaisir les progrès du partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis dans tous les domaines, avec la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux atteignant 111 milliards de dollars l'année dernière.Il a remercié John Kerry pour ses efforts et ses contributions lors de la normalisation et du renforcement des relations entre le Vietnam et les États-Unis au cours des dernières décennies.Le vice-Premier ministre a suggéré que les deux pays renforcent leur coopération dans les temps à venir afin de promouvoir les relations bilatérales de manière stable, à long terme, pragmatique et efficace.Il a également remercié l’administration américaine pour ses dons de 29,1 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 au Vietnam, et a apprécié les engagements de la partie américaine à augmenter le financement pour faire face aux conséquences de la guerre dans la nation d'Asie du Sud-Est.Pham Binh Minh a suggéré que les États-Unis poursuivent leur assistance au Vietnam dans des domaines tels que l'éducation, la formation, les soins de santé, les affaires humanitaires et l'économie numérique.Pour sa part, John Kerry a réitéré les engagements des États-Unis à respecter les institutions politiques, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Vietnam, et a souligné que les États-Unis attachaient de l'importance au partenariat intégral avec le Vietnam et souhaitaient le faire progresser vers un nouveau sommet dans les temps à venir.Saluant l'engagement du Vietnam à zéro émission nette, il a déclaré que les États-Unis continueraient à renforcer la coopération et à aider les pays en développement, notamment le Vietnam, dans la réponse au changement climatique , en particulier dans le développement de l'énergie propre, les infrastructures et la gestion de l'eau et d'autres ressources naturelles.Les États-Unis intensifieront des projets sur le règlement des conséquences de la guerre, dont un sur l'assainissement de la contamination par la dioxine à l'aéroport de Bien Hoa dans la province méridionale de Dong Nai, tout en intensifiant la collaboration avec le Vietnam dans les domaines de l'éducation, la formation, du développement et de la science et des technologies, a-t-il déclaré.À cette occasion, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a exprimé l'espoir que les États-Unis renforceront la coopération globale, durable et inclusive dans la région, renforceront la solidarité et la centralité intra-bloc de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et promouvront le Partenariat stratégique ASEAN-Etats-Unis ainsi que le partenariat Mékong-États-Unis.Les deux parties ont également partagé leurs points de vue sur les questions internationales et régionales, y compris la question en Mer Orientale.Ils ont convenu de forger une coopération au sein de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et d'autres forums multilatéraux, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et du développement dans la région et dans le monde en général.- VNA